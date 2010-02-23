3. Yeşilçam Ödülleri adayları açıklandı

T24 - Yeşilçam Ödülleri'ne 'Vavien' 8 dalda, 'Güneşi Gördüm' 6 dalda, 'Pandora'nın Kutusu' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' ise 5 dalda aday gösterildi.





Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür (TÜRSAK) Vakfı ile Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği ''3. Yeşilçam Ödülleri''nin adayları açıklandı.



Adayların tanıtımı amacıyla Ghetto'da gerçekleştirilen basın toplantısına, Lale Mansur, Nuri Alço, Engin Çağlar, Levent İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Yavuz Bingöl, Berrak Tüzünataç, İzzet Günay, Gaffur Uzuner, Zafer Algöz, Hasibe Eren, Ebru Akel gibi ünlü isimlerin yanı sıra sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



İki etaptan oluşan Yeşilçam Ödülleri'nde aday filmlerin seçimleri, sektör temsilcileri, sinema yazarları ve ''3. Yeşilçam Ödülleri'' aday adayı filmlerin yaratıcılarından oluşan yaklaşık 750 kişilik bir jüri tarafından noter huzurunda yapıldı. Bu ilk etabın sonucunda 11 kategoride en çok oyu alan adaylar seçildi.



Buna göre, 11 kategorideki adayların isimleri şöyle:



EN İYİ FİLM: Güneşi Gördüm, Hayat Var, İki Dil Bir Bavul, Nefes: Vatan Sağolsun, Pandora'nın Kutusu, Vavien.



EN İYİ YÖNETMEN: Levent Semerci-Nefes: Vatan Sağolsun, Mahsin Kırmızıgül-Güneşi Gördüm, Reha Erdem-Hayat Var, Yağmur ve Durul Taylan-Vavien, Yeşil Ustaoğlu-Pandora'nın Kutusu, Zeki Demirkubuz-Kıskanmak.



EN İYİ KADIN OYUNCU: Binnur Kaya-Vavien, Demet Evgar-Güneşi Gördüm, Meral Çetinkaya-Karanlıktakiler, Nergis Öztürk-Kıskanmak, Nesrin Cevadzade-Dilber'in Sekiz Günü, Şerif Sezer-Deli Deli Olma.



EN İYİ ERKEK OYUNCU: Engin Günaydın-Vavien, Mert Fırat-Başka Dilde Aşk, Mete Horozoğlu-Nefes: Vatan Sağolsun, Nadir Sarıbacak-Uzak İhtimal, Öner Erkan-Bornova Bornova, Yılmaz Erdoğan-Neşeli Hayat.



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Cemal Toktaş-Güneşi Gördüm, Cezmi Baskın-Neşeli Hayat, Genco Erkal-Pazar: Bir Ticaret Masalı, Mustafa Uzunyılmaz-Mommo-Kızkardeşim, Settar Tanrıöğen-Vavien.



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Berrak Tüzünataç-Kıskanmak, Derya Alabora-Pandora'nın Kutusu, Hasibe Eren-Usta, Lale Mansur-Başka Dilde Aşk, Serra Yılmaz- Vavien.



EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Floren Henry-Hayat Var, Gökhan Tiryaki-Vavien, Hayk Kırakosyan-7 Kocalı Hürmüz, Levent Semerci ve Vedat Özdemir-Nefes:Vatan Sağolsun, Soykut Turan-Güneşi Gördüm.



Geceye katılanlar arasında Mahsun Kırmızıgül ve Yavuz Bingöl de vardı.



EN İYİ SENARYO: Engin Günaydın-Vavien, İnal Temelkuran- Bornova Bornova, Levent Semerci, M. İlkay Altınay ve Hakan Evrensel-Nefes:Vatan Sağolsun, Yeşim Ustaoğlu-Pandora'nın Kutusu, Yılmaz Erdoğan-Neşeli Hayat.



EN İYİ MÜZİK: Atilla Özdemiroğlu-Vavien, Ender Akay ve Sunay Özgür-7 Kocalı Hürmüz, Erkan Oğur-Mommo-Kızkardeşim, Mazlum Çimen-Nokta, Yıldıray Gürgen, Tevfik Akbaşlı ve Mahsun Kırmızıgül-Güneşi Gördüm.



EN İYİ GENÇ YETENEK: BKM Mutfak Oyuncuları-Neşeli Hayat, Damla Sönmez- Bornova Bornova, Elit İşcan- Hayat Var, Onur Ünsal-Pandora'nın Kutusu, Umut Kurt-Güz Sancısı.



TURKCELL İLK FİLM ÖDÜLÜ: Başka Dilde Aşk-İlksen Başarır, İki Dil Bir Bavul-Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan, Mommo-Kızkardeşim-Atalay Taşdiken, Nefes: Vatan Sağolsun-Levent Semerci, Uzak İhtimal-Mahmut Fazıl Coşkun.



Bu arada, sinema sektörüyle birlikte, sinema akademisyenleri, iş, kültür, sanat ve medya dünyasının kamuoyu önderleri konumundaki sinemaseverleri de kapsayan yaklaşık 2 bin 500 isimden oluşan jüri, bu ayın sonunda ödüllerin ikinci etabında, birinci etapta belirlenen adayların birincileri için oy kullanacak.



'3. Yeşilçam Ödülleri' 23 Mart'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.





