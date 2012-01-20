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Kültür-Sanat

3 yeni film vizyonda

Sinemaseverler, bu hafta animasyon, korku ve komedi sahnelerinin bulunduğu 3 yeni filmle buluşacak.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Sinemaseverler, bu hafta animasyon, korku ve komedi sahnelerinin bulunduğu 3 yeni filmle buluşacak.


/ShowImage.aspx?imgID=15533741İÇİMDEKİ ŞEYTAN

William Brent Bell'in yönettiği ve Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth ile Suzan Crowley'nin oynadığı “İçimdeki Şeytan (The Devil Inside)” filmi, korku sahneleriyle dikkati çekmeye çalışacak.

Filmde, 1989 yılında acil yardım hattı, Maria'dan 3 kişiyi vahşice öldürdüğünü belirten bir çağrı alır. Yirmi yıl sonra Maria'nın kızı Isabella, o gece olanların peşine düşer. Annesinin akıl hastası mı olduğunu, yoksa kötü ruhlar tarafından mı ele geçirildiğini öğrenmek için annesinin de müşahede altında tutulduğu, akıl hastalarının yattığı hastahaneye gider.




/ShowImage.aspx?imgID=15533742DÜŞLER BAHÇESİ

Cameron Crowe'un yönettiği ve Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning ile Thomas Haden Church'nin oynadığı “Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo)” filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Filmde, Benjamin eşini kaybetmiş ve iki çocuğuna bakmaya çalışan bir babadır. Çocuklarıyla yeni bir bir eve taşınmaya karar verir, ancak ev aslında bir hayvanat bahçesidir. Hem bu hayvanat bahçesini yoktan var edip hem de ailesini mutlu etmeye çalışan Benjamin, ev sayesinde, güzel lunapark uzmanı Kelly ile tanışır. Hepsini, duygulu ve eğlenceli bir macera beklemektedir.




/ShowImage.aspx?imgID=15533743NEŞELİ AYAKLAR 2

George Miller'ın yönettiği ve Erdoğan Sarp (Eric), Ali Gül (Lovelace), Emrah Özertem (Mumble) ve Ali Düşenkalkar'ın (Sven) seslendirdiği “Neşeli Ayaklar 2 (Happy Feet Two)” filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmin konusu şöyle: “Step dans ustası olan Mumble'ın küçük oğlu Eric'in koreografi fobisi vardır. Bu yüzden dansa isteksiz olan Eric, evinden kaçar ve penguen Sven ile karşılaşır. Mumble'ın oğlunun yeni rol modeliyle yarışta pek de şansı yoktur. Mumble, her şeyi tekrar yoluna koymak için penguen birliklerini ve çeşitli yaratıkları bir araya getirince, Eric babasının gücünü anlar.”





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