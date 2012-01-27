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Kültür-Sanat

3 yeni film gösterime girdi

Sinemaseverler, bu hafta komedi ve gerilim sahnelerinden oluşan biri yerli 3 yeni filmle buluşacak.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Sinemaseverler, bu hafta komedi ve gerilim sahnelerinden oluşan biri yerli 3 yeni filmle buluşacak.


/ShowImage.aspx?imgID=15621218BERLİN KAPLANI

Hakan Algün'ün yönettiği ve Ata Demirer, Necati Bilgiç, Tarık Ünlüoğlu, Nihal Yalçın, Özlem Türkad, Cemil Özbayer, Orhan Güner ile Mert Aran'ın oynadığı “Berlin Kaplanı” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filmde, “Ayhan Kaplan, Berlin'de yaşayan, geçimini boksörlük ve bodyguardlık yaparak sağlayan bir Türk vatandaşıdır. Ayhan ve antrenörü Cemal için işler pek yolunda gitmemektedir. İkisi de artık hayattan bir mucize beklemektedir.”







/ShowImage.aspx?imgID=15621214ARTİST

Michel Hazanavicius'un yönettiği ve Jean Dujardin, Berenice Bejo, John Goodman ile James Cromwell'ın oynadığı “Artist (The Artist)” filmi, Altın Küre'de “En iyi komedi filmi” ve “En iyi film müziği” ödülünü kazandı. Film ayrıca Oscar'da 10 kategoride aday oldu.

Filmde, sinema büyüsünün bütün dünyayı kasıp kavurduğu 1920'li yılların sonunda George Valentin, Hollywood'daki en büyük starlardan biridir. Oynadığı her film büyük başarı kazanan Valentin'in güzel bir eşi, görkemli bir evi ve kendine hayran milyonlarca seveni vardır, ancak bazı gelişmeler hayatını alt üst eder.




/ShowImage.aspx?imgID=15621213KARANLIKTAN KORKMA

Troy Nixey'in yönettiği ve Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison ile Bruce Gleeson'un oynadığı “Karanlıktan Korkma (Don't Be Affraid Of The Dark)” filmi, gerilim sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.

Filmde, babası Alex ve sevgilisi Kim ile birlikte yaşamaya başlayan Sally'yi, yeni taşındıkları büyük evde hoş olmayan sürprizler bekler. Zira binanın bodrum katında yüzyıldır kilitli kalan yaratıklar harekete geçer. Sally, geceleri duyduğu sesler sonrası ailesini uyarmaya çalışır, ancak babası inanmaz.


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