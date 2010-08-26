-3 YENİ FİLİM VİZYONA GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta 3 yeni filmle buluşacak. Agnieszka Wojtowicz-Vosloo'nun yönettiği ve Christina Ricci, Liam Neeson, Justin Long ile Chandler Canterbury'nun oynadığı ''Diriliş/ Afterlife'', gerilim sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde ''Altın Küre'' adayı Christina Ricci'nin oynadığı filmin konusu şöyle: ''Korkunç bir trafik kazası geçiren Anna, kazadan sonra kendine geldiğinde cenaze müdürü Eliot'ın kendi bedenini cenazeye hazırlamakta olduğunu fark eder. Aklı karışmış, korkmuş ve hala canlı halde olan Anna, öldüğüne inanmaz. Deacon ise onun öbür dünyaya intikal ettiğini düşünmektedir. Eliot onu ölülerle iletişim kurabildiğine ve kendisine bir tek onun yardımcı olabileceğine dair ikna eder.'' Harald Zwart'ın yönettiği ve Jaden Smith, Jackie Chan ile Taraji P. Henson'un oynadığı ''The Karate Kid'', bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre'nin dostluğunu anlatıyor. Jackie Chan'in kung fu hocası olduğu filmin konusu özetle şöyle: ''12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin'e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre'ye düşman olur. Dre'nin, tamirci Bay Han'dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre'ye ustası olduğu, sükunetle ilgili spor kung fuyu öğretir.'' -KORKUNUN YENİ ADI- Alexandre Aja'nın yönettiği ve Elisabeth Shue, Adam Scott, Christopher Lloyd ile Eli Roth'un oynadığı ''Pirana 3D/Piranha 3D'', korku filmi meraklılarını sinema salonlarına çekecek. 3D formatında hazırlanan filmin konusu şöyle: ''Her yıl bahar tatilinde Victoria Gölü kasabası, güneşlenmek, eğlenmek ve bol bol içki içmek isteyen insanların akınına uğrar. Ancak bu yıl, bu küçük kasabada, sarhoşlarla ilgili şikayetlerin yanına bir yenisi daha eklenecek. Gölde insan yiyen balıkların ortaya çıkmasından sonra bir grup yabancı, balık yemi olmamak için bir araya gelecek ve dehşet saçan canavarlara karşı işbirliği yapacak.''