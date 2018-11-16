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Ekonomi

3 yemek kartı şirketine 7.7 milyon lira ceza

Sodexo, Edenred ve Network Servisleri'ne rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi

16 Kasım 2018 18:42

Rekabet Kurulu'nca, yemek kartı şirketleri Sodexo, Edenred ve Network Servisleri'ne rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 7,7 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca, Sodexo, Edenred ve bunların kurdukları Network Servisleri AŞ'nin koordinasyon doğurucu faaliyetleriyle rekabeti ihlal ettikleri kanaatine ulaşıldı.

Bu kapsamda, adı geçen teşebbüslerden Sodexo'ya 3,2 milyon lira, Edenred'e 3,9 milyon lira, Network Servisleri'ne ise 624 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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