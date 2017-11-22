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Yaşam

3 yaşındaki Selin'i okul servisinde unuttular

Araç şoförü ve hostes ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

22 Kasım 2017 11:24

İstanbul’da kreşe giden 3 yaşındaki Selin E.A. okul servisinde unutuldu. Şoför ve hostes Kadıköy’den Gebze’yekadar 60 km gitti, ikili küçük kızı 5 saat sonra fark etti. Aile şikâyetçi oldu.

Kadıköy'deki anaokuluna giden 3 yaşındaki Selin E.A.'nın annesi kızını dün (21 kasım 2017) sabahsaatlerinde servis aracına bindirdi. Araç 09.15'te kreşe ulaştı. Şoför M.U. ile araç hostesi Reyhan B. öğrencileri indirdikten sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 60 kilometre yol giden ikili, işlerini halletmek üzere araçtan indi. Saat 14.00 sıralarında aracın başına dönen şoför ile hostes, minikyavrunun ağlama seslerini duydu. Talihsiz kızı araçta unutan ikili, olayın ortaya çıkmaması için 16.00 sıralarında kreşe gitti.

Bu sırada kızını almak için okula giden anne Esin B.A., öğretmenlerin 'çocuğunuz gelmedi' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Anne, çocuğunun serviste olduğunu gördü. Olay, servis şoförünün itirafıyla ortaya çıktı.

İddialara göre, öğretmenler minik kızın okula gelmediğini fark ederek okul yönetimine bilgi verdi ancak aile aranmadı. Şoför, kızı unuttuklarını ve Gebze'de fark ettiklerini doğruladı. Durumun anlaşılmaması için de çıkış saatini beklediklerini ve küçük kıza servise binmiş görüntüsü vermek için serviste tuttuklarını itiraf etti.

Durumu öğrenen anne, servis sürücüsünden ve aracın hostesinden şikayetçi oldu. Araç şoförü ve hostes ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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