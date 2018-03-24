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3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirdiler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirip, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan çift, tepki çekti

24 Mart 2018 16:02

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da 3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirip, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan çift, tepki çekti. Çift, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Aydın\'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğullarının ellerinde bira şişeleri ile çekilip, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları tepki çekti. Küçük çocuğa alkol verdikleri fotoğrafları paylaşan çift, altına da, \'Oğlumuzla içelim dedik\' yazdı. Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI
Aydın\'da geçen 14 Haziran\'da inşaat işçisi A.B. de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve alkollü içki içirirken çektiği fotoğrafları \'Ağaç yaşken eğilir, canım pandam\' ve \'Şerefe\' notlarıyla Facebook sayfasından paylaşmıştı. Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırırken Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri A.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

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