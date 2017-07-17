3 yaşındaki oğlunu şarj kablosuyla boğarak öldüren kadın: Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim"

Zonguldak'da 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.'yı telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldüren 25 yaşındaki Gülveren A., ardından ilaç içip bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadın, verdiği ifadede, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen 12 Temmuz’da meydana gelen olayda, Gülveren A., servis şoförlüğü yapan 26 yaşındaki eşi Olcay A.’nın ekmek almak için bakkala gitmesi ardından yatak odasının kapısını kilitleyip oğlu Emir Can’ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdü. Ardından ilaç içip bileklerini keserek yaşamına son vermek isteyen Gülveren A., pencereden giren eşi Olcay A.’nın çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Gülveren A., hayati tehlikeyi atlattı.

"Eşim boşanmak istiyordu, ölmek istedim"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede jandaramaya ifade veren Gülveren A., ailevi problemleri olduğunu ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini ileri sürerek, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi.

Tedavisi tamamlanan Gülveren A.’nın, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edtilmesi kararlaştırıldı. Savcının onay vermesi ardından Gülveren A., jandarma eşliğinde ambulansla Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.