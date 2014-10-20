3 yaşındaki oğlunu döverek mi öldürdü?

İstanbul Bağcılar'daki evlerinde 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürüp cesedini Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir alanda hafriyat döküm sahasına gömdüğü öne sürülen kişi, eşinin ihbarı üzerine Yalova'da gözaltına alındı. Polis ekipleri, çocuğun cesedinin gömüldüğü iddia edilen bölgede, kazı çalışması başlattı.

Radikal'de yer alan habere göre, hurdacılık yapan 37 yaşındaki Oğuz K.'nin 9 gün önce 5 çocuğundan birisi olan 3 yaşındaki İzzet K'yı, Bağcılar'daki evlerinde döverek öldürdüğü iddia edildi. İddiaya göre, daha sonra cesedi folyoya saran Oğuz K. bir çantanın içine koyarak iki gün evinin balkonunda bekletti.

Bu süre zarfında evinin eşyalarını satan aile, İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde daha önceden tanıdıkları bir arkadaşlarının yanına geldi. İlçede keşif yapan Oğuz K, bir hafriyat sahasına gitti. Burada kendisini gören bir demir toplayıcısına da hurdacı olduğunu, demir bakmak için geldiğini söylediği öne sürülen zanlı, iddiaya göre, kimsenin fark etmediği sırada oğlunun cesedinin olduğu çantayı döküm sahası dışında sakladı. Bir süre sonra geri gelen Oğuz K'nın cesedi çevreden bulduğu bir poşete koyarak döküm sahasında gömdüğü öne sürüldü.

Eşi ihbar etti

Olay sonrası evden kaçan çocuğun annesi Fatma K, durumu polise bildirdi. Oğuz K'ya telefonla ulaşan ve polis olduklarını belirtmeden eşinin yanlarında olduğunu söyleyen cinayet büro ekipleri, eşini almak için gelen zanlıyı Yalova'da yakaladı. Oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edilen şüphelinin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, ilçeye geldi. Çocuğun cesedinin gömüldüğü öne sürülen Orhangazi'deki eski hafriyat döküm sahasına getirilen Oğuz K, oğlunu nasıl öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü anlattı. Bunun üzerine polis ve belediye ekipleri, cesedin gömüldüğü iddia edilen eski hafriyat döküm sahasında iş makinesiyle kazı çalışması başlattı. Toprağın kaymış olması nedeniyle güçlükle sürdürülen kazı çalışması devam ediyor.