3 yaşındaki oğlu Dilgeş'le beraber cezaevinde olan Gönül Aslan tahliye edildi

Diyarbakır'da Rosa Kadın Derneği’ne dönük soruşturma kapsamında 24 Mayıs'ta tutuklanan Gönül Aslan, itiraz üzerine tahliye edildi. Aslan’ın tahliyesiyle birlikte böbrek hastası 3 yaşındaki oğlu Dilgeş de cezaevinden çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 22 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı baskınlarla çoğunluğu kadın hakları savunucusu ve siyasetçi 18 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Rosa Kadın Derneği başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

24 Mayıs’ta tutuklanan isimlerden biri olan Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Gönül Aslan, 3 yaşındaki böbrek hastası oğlu Dilgeş ile birlikte cezaevine konulmuştu.

Aslan’ın oğlu Dilgeş ile beraber cezaevine konulması büyük tepkilere neden olmuş, avukatları tarafından itirazda bulunulmuştu. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi avukat Berdan Acun, müvekkili Gönül Aslan’ın tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

Berdan Acun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Annesi ile birlikte cezaevine girmek zorunda olup, özgürlüğünden yoksun kalan Dılgeş artık özgür” dedi.