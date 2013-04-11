3 yaşındaki Melek, Ali'nin kalbiyle hayata yeniden başladı

Buz pateni pistinde düşünce tedbiren çekilen MR’ında beyninde tümör saptanıp kısa süre sonra yaşama veda eden 6 yaşındaki Ali’nin kalbi, Diyarbakırlı 3 yaşındaki Melek’i yaşama bağladı. Yapay kalbi yerine Ali’nin kalbi nakledilen Melek sağlığına kavuştu, ilk kez çimlere ayak bastı, doyasıya yürüdü...

Hürriyet gazetesinin haberine göre Adana’da gazeteci Kemal Yücel, şubat ayında tek çocuğu 6 yaşındaki Ali Utku’yu, buz patenine götürdü. Minik Ali, kayarken düşüp başını yere vurdu. Baba Yücel, oğlunu kontrol için hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler ve çekilen MR filminde, Ali’nin beyninde tümör saptandı. Ameliyat için yaklaşık 30 bin liraya ihtiyaç duyulduğu haberleri kent gündemine yansıdı, sosyal paylaşım sitelerinde paranın bulunması için kampanyalar başlatıldı, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, ona taraftarı olduğu Adana Demirspor’un formasını hediye etti. Ancak 20 Şubat’taki kritik ameliyattan sadece 9 gün sonra, minik Ali’nin beyin ölümünün gerçekleşti. Tek evladının ölümüyle yıkılan baba Kemal Yücel, Ali’sinin başka bedenlere yaşaması için organlarını bağışladı. Ali’nin kalbi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir yıldır tedavi gören ve yapay kalple hayatta kalan 3 yaşındaki Melek Özcan’a nakledilmek üzere alındı. Ali’nin karaciğer ve böbrekleri de, Adana ve Ankara’da, kendisi gibi minik, zorlukla hayata tutunan 2 çocuk hastaya nakledildi.

Geçen aya kadar hastanede hayatına devam eden minik Melek, 6 yaşındaki Ali Utku’nun bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle yaşama tutundu.

‘Hayata sıfırdan başlayacağız’

Minik bedeni yeni kalbine kısa sürede uyum sağlayan Melek, babasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde basın mensuplarının karşısına geçti. Başından bir an olsun ayrılmayan babası Muhsin Özcan’la el ele hastane bahçesine çıkan, çimlere ilk defa ayak basmanın ve koşmanın keyfini yaşayan Melek, herkesin ilgi odağı oldu. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Muhsin Özcan, “Melek yapay kalbe bağlı yaşıyordu. Bir ay önce haber geldi ve kalbine kavuştu. Şu an çok sağlıklı ve iyi. Bundan sonra artık hayatın tadına varacağız. Hayata sıfırdan başlayacağız. Ben de ona daha güzel bir yaşam sağlamak için iş arıyorum, bekliyorum. Onun iyi bakılması lazım, maddi durumumuz iyi değil” diye konuştu.

Doğuştan kalp kası bozulması ve yetmezliği bulunan, sadece 7 kilo ağırlığındaki Melek Özcan, iki yıl önce, Diyarbakır’dan İzmir’e getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki muayenesinde, Melek’e kalp nakli gerektiği belirlendi ve uygun kalp bulunana kadar yapay kalp takılmasına karar verildi. Melek’e, 10 cc’lik, Türkiye’nin en küçük yapay kalbi takılmıştı.

‘Oğlumun oyuncakları Melek’i bekliyor’

Ali Utku’un organlarını bağışlayan babası gazeteci Kemal Yücel ise, oğlunun kalbini taşıyan 3 yaşındaki Melek Özcan’ın taburcu olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Oğlunun organlarının 3 çocuğu yaşama bağladığını anlatan baba Yücel, “Utku’nun 3 kardeşi oldu. Benim de 4 çocuğum var artık. Onların yanına gideceğim, oğlum diye seveceğim hepsini. Kalbini alan Melek’in göğsüne başımı yaslayacağım. Oğlumun kalbini dinleyeceğim. Oğluma alamadığım oyuncakları onlara hediye edeceğim” dedi. Ali Utku’nun kalbinin nakledildiği Melek’in ailesinin Adana’ya yerleşeceğini öğrendiğini anlatan Kemal Yücel, “Onlara evimi vereceğim. Ben de ablamın yanına taşınacağım. Ali Utku’nun odasını Melek için hazırlıyorum. Hijyen çadırı bile temin ettim. Melek’e sarılıp, oğlumun kalbini dinleyeceğim. Öpüp, koklayacağım. Oğlumun oyuncakları Melek’i bekliyor” diye konuştu.