3 yaşındaki kız, 5 insana hayat verdi

İzmir'de organları bağışlanan ve sağlık çalışanlarının başlarında saygı duruşunda bulunduğu 3 yaşındaki kızın, 5 bedene hayat verdiği bildirildi.

İzmir'de yaşayan ve tek çocukları olan çiftin (isminin açıklanması istenilmiyor), 3 buçuk yaşındaki kızının; kız; bulantı, kusma ve bilinç kaybı şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği ve aynı gece beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Ailenin örnek bir davranış sergileyerek aynı gecede organ bağışlama kararı aldığı açıklandı. Küçük kızdan alınan kalple Ankara’da, karaciğer de Malatya’da iki hastaya can verdiği belirtildi.

Böbreklerinin ise İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 buçuk yıldır günde 12 saat diyalize girmek zorunda kalan 5 yaşındaki Hasan Kaya ile 3 yıldır diyalize giren 18 yaşındaki Çiğdem Varal'a nakledildiği açıklandı. Ayrıca aynı hastanede yatmakta olan 6 aylık bir çocuğa da ince bağırsaklarının nakledildiği bildirildi.

Ameliyat masasında beyin ölümü gerçekleşen küçük kız için, sağlık çalışanlarının masanın etrafında toplanıp saygı duruşuna geçtiği belirtildi.



'Şükranla anıyoruz'



Küçük kızın organlarını alan ve diğer iki böbrek hastasına nakleden Opr. Dr. Cezmi Karaca, 3 buçuk yaşındaki kızlarının organlarını bağışlayan aileyi minnetle andıklarını belirterek, "Çocuğun organlarını bekleyen hastanemizde 3 kişi, İzmir dışında da karaciğerini bekleyen Malatya’da bir çocuğa ve Ankara’da bir çocuğa nakledildi.

Ülkemizde organ bağışının az olduğu bu dönemde bu sevabı işleyen, başka canlara can vermek için çocuklarının organlarını bağışlayan aileyi minnetle, şükranla anıyoruz" dedi.

Karaca, "3 buçuk yaşındaki bir çocuk tıbbi nedenlerle geri dönüşü olmayan bir yola girmiş. Beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailesi de bu çocuğun organlarını bağışlamış. Bizler de bu aileye ve bağışlanan çocuğa, saygımızı minnetimizi ifade etmek için, onun duruşunu sergilemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

3 buçuk yaşındaki kızın böbreğiyle sağlığına kavuşan ve ömrünün sonuna kadar dua edeceğini belirten Çiğdem Varal (18) 'ın annesi Kezban Varal'ın da, 3 yıldır böbrek bekledikleri çocuklarının sağlığına kavuşmasını sağlayan küçük kıza, ailesine ve doktorlara teşekkür ettiği bildirildi.

Böbreğin nakledildiği 5 yaşındaki Hasan'ın annesi Elif Kaya da, "Aileye çok teşekkür ediyoruz. Çocuğum bir buçuk yıldır diyalize giriyordu. Organ bağışı herkese hayat veriyor. Herkesi organ bağışına çağırıyorum" şeklinde konuştu.