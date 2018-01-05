3 yaşındaki ikizleri ayıran ölümde, domuz gribi şüphesi (3)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri;

Haberimizi, ekiyle birlikte yeniden düzenleyerek veriyoruz. Ayrıca ilk haberde verdiğimiz ikizlere ait fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. Hassasiyet için teşekkür ederiz.

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YENİDEN



Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta gribal enfeksiyon nedeniyle ikizi Feyza ile birlikte tedavi gören Beyza Köybaşı (3) hastanede yaşamını yitirdi. Beyza\'nın ölümünde domuz gribinden şüphelenilirken, çocuktan alınan kan örneği incelemek üzere Ankara\'ya gönderildi.

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin ikiz çocukları Feyza ve Beyza, 24 Aralık 2017\'de rahatsızlandı. Ailesinin Erbaa Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü ikizler buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Gribal enfeksiyon teşhisi konulan Beyza\'nın ikizi Feyza, 31 Aralık 2017 tarihinde tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akciğerlerinde de sorun bulunan Beyza ise hastanede tutuldu. Ancak Beyza, 2 Ocak\'ta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Minik Beyza, aynı gün ilçe merkezindeki Evyaba Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Doktorların domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden şüphelenmesi nedeni ile Beyza\'dan alınan kan örneği, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı\'na gönderildi. Tahlil sonucunun beklendiği belirtildi.

Tokat Valisi Ömer Toraman, kentte mevsimsel hastalıklarda artış olduğunu ifade ederek, \'\'Mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Bunun dışında özel olarak bir durum bilgimiz dahilinde değil. Grip tanımı pek çok virüsün etki ettiği bir genel isimlendirme. Bunların çeşitleri türleri her yıl değişebiliyor. Dolayısıyla mevsime bağlı rahatsızlıklar bunlar. Çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum\'\' dedi.

\'TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN TAHLİLLER VAR\'

Mevsime bağlı özellikle çocukluk çağındaki hastalarda ağır grip vakaların olabileceğini kaydeden GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise şöyle konuştu:

\'\'Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama şu anda paylaşılacak net bir bilgi yok. Her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalar bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında \'şöyle\' diye ifade etmek için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı, her yıl görülenlerin dışında bir şey yok. Tetkik için gönderilen tahliller var. Sonuçlarını almak lazım, henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil.\'\'

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği gripten ölümle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada ağır grip nedeni ile biri kentten, diğeri il dışından gelen 2 çocuğun tedavi sırasında öldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

\'\'Bu çocuklarımızın vefat sebebi pnomoni ve ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu)’dir. İlimizde şu an halkımızı tedirgin edecek salgın durumu veya karantina almayı gerektirecek bir durum yoktur. Grip, influenza virüsünün neden olduğu ve genellikle her yıl bahar ve kış aylarında görülmesi nedeni ile mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün 3 tipi ve çok sayıda alt tipi vardır. İnfulenza A(H1N1) alt tiplerinden biridir. İnfluenza virüsü mevsimler virüsler olup, hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, vakaların ağırlık derecesi ve ölüm hızları genel grip epidemiyoloji ile uyumludur. Bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda mevsimsel grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler yeterli olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış aylarında ve bahar aylarında grip vakalarının artmasına bağlı olarak sağlık kurumlarına başvurular ve gerekli görüldüğünde hastanelere yatışlar olmaktadır. Şüpheli influenza vakalarında karantina uygulanmasına gerek yoktur. Bu nedenle acil servis, yataklı servis ya da diğer birimlerin influenza nedeniyle kapatılmasına gerek duyulmamaktadır.\'\'

Hastanede ölen diğer çocuğun ise Amasya\'dan gelen 5 yaşındaki bir hasta olduğu belirlenirken, ismi açıklanmadı.



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