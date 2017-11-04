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3 yaşındaki Erva, kanserden yaşamını yitirdi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, nöroblastom (beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü) nedeniyle tedavi gören 3 yaşındaki Erva Uzunoğlu, kurtarılamadı

04 Kasım 2017 20:11

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, nöroblastom (beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü) nedeniyle tedavi gören 3 yaşındaki Erva Uzunoğlu, kurtarılamadı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde güvenlik görevlisi Serhat Uzunoğlu ve Bahar Uzunoğlu\'nun kızları Erva Uzunluğu\'na 2 yaşındayken nöroblastom teşhisi konuldu. Ankara\'da bulunan Haccettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi\'nde tedavi gören minik Erva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erva\'nın cenazesi, hastaneden alınarak Zonguldak\'taki Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi\'ndeki evine getirildi. Evinin önünde dua edilmesinin ardından Rüzgarlı Merkez Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Serhat Uzunoğlu, taziyeleri kabul etti.
Erva Uzunoğlu, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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