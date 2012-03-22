3 yaşındaki çocuktan 2 kilo solucan çıktı

T24 - Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde ailesi tarafından mide bulantısı şikayetiyle hastaneye getirilen 3 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından yaklaşık 2 kilo bağırsak paraziti çıkarıldı.

Fettah Yeşil Yaprak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; ailesinin açık kimliğini vermediği ve fotoğrafını çektirmediği 3 yaşındaki A.H., 8 gün önce karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar A.H.’nin ameliyat edilmesine karar verdi. Ameliyatı yapan Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tekin, A.H.’nin bağırsaklarından yaklaşık 2 kilo ağırlığında solucan çıkardı. Dr. Tekin, 2 saat süren cerrahi müdahale ardından hayretler içerisinde kalırken, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 3 yaşındaki A.H. de taburcu edilerek evine gönderildi.

Dr. Tekin, 8 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Dr. Tekin, yapılan tetkikler sonucunda olayın basit bir karın ağrısı şikayetiyle olmadığını Hastanın bağırsaklarında büyük bir kitle olduğunu fark ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Dünyada her 4 insandan birinde görülebilen bağırsak paraziti olduğunu anlayınca ameliyata karar verdik. Ameliyat sırasında bağırsak içerine yerleşerek ve hızla üreyen bağırsak paraziti yani bağırsak kurdu adının verildiği solucan sayısını gördüğümüzde şaşırdık. 8 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştım."

Dr. Tekin, bu rahatsızlığa Doğu bölgesinde sık rastlandığını bu tür vakaların da genellikle kirlilik ve kanalizasyon sularının içme sularına karışması sonucu ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ellerimizi her iş yaptıktan sonra güzel şekilde yıkarsak hastalığın önüne geçebiliriz. Hastalık bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle dışkı yolu ve el yoluyla bulaşabiliyor. Bunun yanı sıra ailede birine bulaşması durumunda ailenin diğer bireylerinde de gözlemlenebilir. Bu sebeple karın ağrısı, Kusma, ishal, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler olması durumunda bir hekime başvurulmasında fayda var. Tedavi edilmemesi durumunda bu parazitler beyin içine kadar ve hatta böbreklere kadar girebiliyor. Bu şekilde olması ise işi ölüme kadar götürebilmektedir."