3 yaşındaki çocuk yangın kurbanı

T24 - Kağıthane'deki bir gecekonduda meydana gelen yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, baba da ağır yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kağıthane'de bir gecekonduda çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.

Şirintepe Mahallesi Ardıç Sokak 20 numaradaki Gökhan Şuataman'a ait gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Şuataman'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, gecekonduda araştırma yaptı. Kilitli bir odanın kapısını kıran itfaiye görevlileri, Şuataman'ın 3 yaşındaki oğlu Özkan Şuataman'ı baygın halde buldu. Vücudunda derin yanıklar oluştuğu görülen küçük çocuk, ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkan Şuataman'ın cesedi, Kağıthane Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan baba Gökhan Şuataman'ın hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Anne Özlem Şuataman ile ailenin diğer çocuğunun yangın sırasında evde olmadıkları kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.