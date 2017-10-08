3 yaşındaki çocuk su kanalına düşerek öldü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde evlerinin önündeki su kanalına düşen 3 yaşındaki Hira Ö. boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Hira Ö., evlerinin bahçesine oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra, mahalle sakinleri küçük çocuğu evin önündeki ara kanal içerisinde hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minik Hira Ö.\'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hira Ö.\'nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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