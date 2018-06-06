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3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan otomobilin üzerine düşerek yaralandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O

06 Haziran 2018 01:32

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gülfioan O.\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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