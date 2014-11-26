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Dünya

3 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

ABD’de 3 yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu silahın tetiğini çekince annesinin ölümüne neden oldu

26 Kasım 2014 19:35

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, 3 yaşındaki bir çocuk evde kanepe altında bulduğu silahın tetiğine dokundu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, yüksek kalibreli yarı otomatik silahtan çıkan kurşun o sırada 1 yaşında olan diğer bebeğinin altını değiştirmekte olan 26 yaşındaki anne Christa Engles’a isabet etti.

Christa Angles’in cesedini işinden eve dönen kayınvalidesi buldu. Polis yetkilileri evde değişik silahların bulunduğunu açıkladı.

ABD’de ateşli silahlarla ilgili tartışma, benzer saldırılar yaşandığında gündeme geliyor.

Ancak yönetimler bireysel silahlanmayı kısıtlayacak adımlar atmaktan kaçınıyor.

 

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