3 yaşındaki çocuğa şişmanlık işkencesi

T24- Çin'de yaşayan küçük bir çocuk henüz 3 yaşında olmasına rağmen aşırı kiloları yüzünden hayatın her alanında büyük sıkıntı çekiyor.











Henüz 3 yaşında olmasına rağmen 63 kilo olan Xiao Hao isimli çocuk, diğer çocuklara karşı risk taşıdığı gerekçesiyle ana okuluna alınmadı. Velilerin de çocuklarından uzak tutmaya çalıştığı Hao, tedavi görmesi ve fazla kilolarını vermesi için bir kliniğe yollandı.



Hao'nun kendi yaşındaki çocukların ortalama kilosudan 5 kat daha fazla kiloya sahip olduğu belirtiliyor.



Çinli uzmanlar ise çocuklarda böyle sıkıntıların sık yaşandığını bunun sebebinin ise devlet politikası gereği insanların akraba evliliğine zorlanması olduğunu belirtiyorlar.



