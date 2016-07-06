3 yaşındaki Buğlem Kaya, ilik nakli olmayı bekliyor

Zonguldak'ta, sinir hücrelerinde oluşan tümör nedeniyle kemoterapi görmeye başlayan 3 yaşındaki Buğlem Kaya, yaşıtları gibi dışarı çıkıp oyun oynayabilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.

DHA'nın haberine göre, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta oturan işsiz 28 yaşındaki Barış Kaya ile aynı yaştakı ev kadını eşi Bilay Kaya'nın 2 çocuğundan biri olan Buğlem Kaya, geçen yıl karın bölgesindeki şişlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buğlem Kaya'ya, 10 Ekim 2015'de Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sinir hücrelerinde oluşan tümör (Nöroblastom) teşhisi konuldu. Teşhisin ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Buğlem Kaya'nın bu ay içerisinde İstanbul Medicalpark Bahçelievler Hastanesi'nde ilik nakli olması bekleniyor.

İzmir'de inşaatta çalışırken kızının hastalığı nedeniyle Zonguldak'a dönmek zorunda kalan ve çalışamayan baba Barış Kaya, kızına kendi kök hücrelerinden ilik nakli yapılacağını söyledi. İliğin uymaması durumunda kendisinin, eşinin ve diğer çocuğundan örnekler alınacağını anlatan Barış Kaya, şöyle konuştu:

"Bizim iliklerimize bakacaklar. İnşallah buna gerek kalmadan kök hücerlerinden yapılan ilik uyar ve buna gerek kalmaz. 10 aydan beri çalışamıyorum. İşverenler, sürekli hastaneye gidip gelirken izin almamda sorun olacağını düşünerek iş vermiyor. Komşularımızın yardımıyla geçimimizi sağlıyoruz. Kızımın, çocuklarımın ihtiyaçlarını zor karşılayamıyorum. Kızım ilik nakli olmaya gidecek. Hastane masrafları karşılanıyor ama gidip gelmek bile masraf. Ben kızım için mücadele edeceğim. Onun sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağım."

Gözyaşlarını tutamayan anne Bilay Kaya da en büyük dileğinin kızının iyileşmesi olduğunu söyledi.