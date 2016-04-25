3 yaşındaki Berfin ilik nakli bekliyor

İstanbul’da yaşayan Burcu– Fehim Güneş çiftinin lösemi hastası 3 yaşındaki kızları Berfin acil ilik nakli bekliyor. Lösemili çocuklar için çalışırken, 1 ay önce yüksek ateşle hastaneye götürdükleri kızlarının da lösemi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Burcu Güneş, “Lösemi hızla ilerliyor. Kemoterapiye başladık ama ilik nakli şart. Bunun için uygun ilik arıyoruz. Ancak Türkiye’de ilik donörü bağışçısı çok az ve zamanımız gittikçe daralıyor” dedi.

İstanbul Bakırköy’de yaşayan avukat Burcu–Fehim Güneş’in tek çocuğu Berfin 1 ay önce yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye götürüldü. Ancak yapılan testler sonucu Berfin’e löseminin çok nadir bir türü olan AML M7 tanısı kondu. Tanının konmasıyla yoğun bir tedavi sürecine girdiklerini belirten Burcu Güneş, löseminin bu türünün yetişkinlere göre çocuklarda daha hızlı ilerlediğini, bu nedenle acil ilik nakli gerektiğini söyledi. Türkiye’de ilik nakli bekleyen her 100 kişiden 80’in çocuk olduğunu vurgulayan Güneş, “İnsanlar ameliyat olacaklarını, yoğun bir süreçten geçeceklerini düşünerek donör olmaktan korkuyor. Ancak basit bir kan testiyle bir çocuğa yardımcı olabilirler. Üstelik nakil işlemi de o kadar zor ve sancılı bir süreç değil. Lokal anesteziyle bel kısmından yapılan bir işlem ve sadece bir gece hastanede kalıyorlar. Kan vermeden önce son 3 gün alkol ve ilaç almadan basit bir işlemle bir çocuğun hayatını kurtarabiliriz” diye konuştu.

"Çocukların hayalleri yarım kalmasın..."

“Berfin’in ve onun gibi çocukların hayallerinin yarım kalmaması için daha çok gönüllüye ihtiyacımız var” diyen Burcu Güneş, şu sözlerle çağrıda bulundu: “İlik nakli için akraba olmak gerekmiyor. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda Çapa Kan Merkezi’ne ve Anadolu Yakası’nda Kızılay’a bağlı Türkök’e giderek bir tüp kan verip donör olabilirler. Kan merkezlerinde çalışan sayısında ve laboratuvar eksiklik olması nedeniyle incelemeler 2-3 ay içerisinde tamamlanabiliyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde ne kadar çok insan gönüllü olursa uygun iliğin kısa sürede bulunması için şansımız o kadar çok artar.”

Nasıl verici olunur?

Bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip olmayan ve 18-50 yaş arasında olan her vatandaş 10 ml.lik küçük bir tüp kan örneği vererek donör olabiliyor. Uyumlu çıkarsa kemik iliği alınıyor. Herhangi bir operasyon ve dikiş gerektirmeyen kemik iliği alımı sonrası verici kendini hastaneden hemen ayrılacak kadar iyi hissediyor.

İletişim için: 0532 354 94 43