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3 yaşındaki Arda’nın şüpheli ölümü için 3 gözaltı

11 gün yoğun bakımda kalan bebek için #ArdaCemaliçinADALET hastagiyle kampanya başlatılmıştı

06 Nisan 2016 22:07

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi'nde ölen 3 yaşındaki Arda'nın annesi G.K. ile nikahsız eşi M.Ç. tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çayırova’ya bağlı Yeni Mahalle’de oturan G.K., 19 Mart tarihinde 3 yaşındaki oğlu Arda'nın merdivenden düştüğünü iddia ederek, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çocuğu muayene eden doktorlar, vücudundaki morluklar ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze uğramış olabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Gözaltına alınan G.K. ile nikahsız yaşadığı M.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçlara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

11 gün yoğun bakımda kalan Arda Cemal hayatını kaybederken sosyal medyada '#ArdaCemaliçinADALET' hastagiyle kampanya başlatılmıştı.

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