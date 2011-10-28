-3 yaşına çadırda girdi VAN (A.A) - 28.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin ardından ailesiyle Erciş Şehir Stadyumuna kurulu çadırkentte yaşayan Muhammed Vuslat Kaya, 3 yaşına sürpriz doğum günü kutlamasıyla girdi. Minik Muhammed'in doğum gününden sosyal medya aracılığı ile haberdar olan ve doğum günü pastası olmadığını öğrenen BKM Mutfak oyuncuları Emre Canpolat ile Metin Keçeci, beraberlerinde getirdikleri pastayla Kaya ailesinin çadırını ziyaret etti. Çadırda gerçekleşen kutlamaya aile fertlerinin yanı sıra Kaya ailesinin çadır komşuları, sağlık ekipleri ve gönüllü yardım görevlileri de katıldı. Pastasını neşeyle üfleyen Muhammed için annesi, ''Buraya geldiğimizden bu yana yüzü ilk kez böylesine güldü'' dedi. Lüks ışığı ile aydınlatılan çadırda yapılan mini organizasyonda, bir sağlık görevlisinin balon gibi şişirdiği ameliyat eldiveni, çadırdaki tek doğum günü süsü oldu. Oyuncu Metin Keçeci'nin de üzerine kalemle resimler yaptığı ''balon'', minik Muhammed'in elinden kutlamalar boyunca hiç düşmedi. Oyuncu Emre Canpolat, Erciş'e hem depremzedelerle birlikte olmak hem de oyuncu arkadaşı Metin Keçeci'nin depremde iki çocuğu ile birlikte yaşamını yitiren yengesinin ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiklerini söyledi.