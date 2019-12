-3 YABANCI FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Sinemaseverler, bu hafta komedi, korku ve dramdan oluşan 3 yabancı filmle buluşacak. Seth Gordon'un yönettiği ve Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis ile Jennifer Aniston'un oynadığı ''Patrondan Kurtulma Sanatı (Horrible Bosses)'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Film, patronları tarafından hayatları zehir edilen üç kafadarın, patronlarını öldürmeye çalışmalarını anlatıyor. İlk iş olarak bir kiralık katil ile anlaşmaya çalışan filmin kahramanları, amaçlarına ulaşmak için her yolu denerken trajikomik maceralar yaşıyor. Antoine Thomas'ın yönettiği ve Sean Clement, Simonetta Solder ile Jordan Hayes'in oynadığı ''Saklı Ruh (Hidden)'', korku sahnelerinin bulunduğu 3D çekimiyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, Brian Karter annesini henüz kaybetmiş ve kendine miras kalan, bağımlıları iyileştirmek için deneysel çalışmaların yapıldığı bir sığınak olduğunu öğrenmesiyle şaşırmıştır. Arkadaşlarıyla hem bu eski binayı hem de annesinin gizli tuttuğu işini keşfetmeye giden Brian, işin altında kötü bir şeyler yürüdüğünü farkeder. Tüm şüphelerine rağmen yerin altında buldukları gizli geçite hep beraber yönelir ve korkunç gerçekle karşı karşıya kalırlar. Brian’ın annesi, devrim yaratacak nitelikte bir alet geliştirmiş ve insanların bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlamıştır. Fakat kurtulunan her bağımlılık insan etine aç, mutant çocuklar olarak vücud bulmuş ve terkedilmiş binanın derinliklerinde yaşamaya başlamıştır. Brian ve arkadaşlarını kurban seçen mutant çocukların karşısında yaşam savaşı verirlerken bazı şeylerin gizli kalmasının daha iyi olduğunu da öğrenirler. Jo Baier'in yönettiği ve Julien Boisselier, Joachim Krol ve Andreas Schmidt'in oynadığı ''Kral Henry'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Fransa'nın Protestan kralı ''Henry of Navarre''ın yükselişinin ve 'Kral 4. Henry' olmasının öyküsünün anlatıldığı film, epik ve tarihi bir destan olarak kabul ediliyor. 16. yüzyıl Fransasını arka planına alan filmde, Katoliklerin yükselişe geçen Protestanlara karşı düzenlediği suikastlar, din savaşları ve taht entrikaları beyazperdeye taşınıyor.