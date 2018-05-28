3 vakte kadar filmini bir haftada 1 kişi izledi, 15 lira hasılat yaptı

GMT Yapım tarafından çekilen, 18 Mayıs'ta 41 salonda gösterime giren sinema filmi ‘3 vakte kadar’, bir haftada yalnızca bir kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre film, 15 lira hasılat yaptı.

‘3 vakte kadar’, Box Office Türkiye’nin 72 filmlik listesinde son sırada yer aldı.

Filmin konusu

“Mahallede herkes tarafından sevilen saf ve temiz kalpli biri olan Hasan, çocukluğunda beri Balım’a aşıktır. Fakat aşkını bir türlü itiraf edemez. Sevdiği kıza kendisini tanıtma fırsatı bulduğunda ise büyük bir rakip ile karşılaşır; Köksal Baba. Hasan, rakibi Köksal Baba’dan kurtulmak için sahtekar bir medyumdan yardım isteyince işler karışır…”