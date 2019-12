3 ünlü uzmandan 35 diyet önerisi

Bahara güzel bir vücutla merhaba demek aslında çok da zor değil. Birkaç ipucuyla bahara formda girin.



Türkiye’nin en ünlü beslenme uzmanları, Hey Girl dergisine verdikleri röportajda baharı formda karşılamanın ipuçlarını anlattılar.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Selahattin Dönmez



Geçen yaz rahatlıkla giydiğin o düşük bel pantolonların içine artık giremiyor musun? O zaman hemen harekete geç! İşte, Selahattin Dönmez’in önerileri…



1. “Beslenmede en önemli şeyin çeşitlilik, denge ve besin tüketiminde aşırıya kaçmamak olduğunu unutma.”



2. “Düzenli yemek yemeyi yaşam şekli haline getir. Mutlaka üç ana ve 1-2 ara öğün yemeye özen göster.”



3. “Yemeklerini yavaş yavaş ye. Çiğneme ile besinlerin ağızda kalma süresi artar, yavaş yeme ile mideden asitler yavaş salınır ve böylece yediğin miktarla doyarsın. Doyduğunu hissettiğinde yemek yemeyi durdur.”



4. “Light ürünlerden uzak dur! Bu ürünlerin kilo vermek ve kilo koruma üzerinde etkili olduğunu gösteren bilimsel hiçbir çalışma yok. Bunun yerine buharda, haşlama gibi sağlıklı pişirme tekniklerini kullanarak düşük enerjili besinler hazırla.”



5. “Öğünlerin arasında en az 2, en fazla 3-4 saat ara bırak. Yemekleri yerken her iki yiyecek arasında da biraz mola ver. Örneğin çorba, ızgara et ve ekmek yiyeceksen, çorbayı tükettikten sonra birkaç dakika bekle.”



6. “Vücudun çok daha çabuk sıkılaşması ve incelmelerin hissedilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi, açık havada yapılan orta tempolu yürüyüşler. Sen de her gün en az 30, en fazla 90 dakika düzenli olarak yapacağın fiziksel bir aktivite edin.”



7. “Tabağına konulan yemeği bitirmek zorunda olduğun fikrinden uzaklaş. Yapılan ikramları geri çevirmeyi kabalık sayma. Unutma, fazla yemek yemek ileride bel veya basen bölgelerinde kalıcı yağların oluşmasına sebep olabilir.”



8. “Günde en az 10 bardak su iç. Diyet kolayı 1 kutu, sodayı 1 şişe, filtre kahveyi 2 fincandan fazla tüketmemeye özen göster.”



9. “Selülitlerin baş düşmanı olan katı yağları, soslu ve tuzlu yiyecekleri, kızartmaları, kremalı besinleri, kahve çeşitlerini, sodayı, gazlı ve karbonatlı içecekleri aşırı oranda tüketme.”



10. “Selülit oluşumunu engellemek için bol bol ceviz, badem, kuru kayısı, kuru soğan, bürüksel lahanası, sarımsak, brokoli, karnabahar, armut, kavun, karpuz, greyfurt, limon, portakal, kivi ve mandalina ye.”



11. “Enerji arttıran, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan tatlı kırmızıbiber, biberiye, fesleğen, dereotu, yulaf kepeği, soya fasulyesi, bezelye, marul, badem, muz, kuru incir gibi yiyecekleri sık sık tüket.”



12. “Yeterince uyumaya özen göster. Sağlıklı kilo kaybı için günde beş saatten az, sekiz saatten fazla uyuma.”



13. “Sağlıklı bir bahar dönemi geçirmek için B grubu vitaminlerin tüketimine özen göster. Bu nedenle öğünlerine tam tahıllı ekmekleri, kuru baklagilleri ve koyu yeşil sebzeleri ekle.”



14. “Bahar aylarında oluşabilecek sıkıntılı günlerde çikolata tüketerek beyinde serotonin (mutluluk) hormonunun salgılanmasını sağlayabilirsin.”



15. “Bahar döneminde hormonların çalışmasında düzensizlik görülebilir. Hem hormonlar hem de hava değişimleri vücutta su tutulmasına neden olabilir. Ödem de yorgunluk nedenlerinden biridir. Bu nedenle yemekleri az tuzlu tüketmeli ve tuzu yemek piştikten sonra ilave etmelisin.”



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak



Dilara Koçak’ın baharlık beslenme tüyoları çok işine yarayacak!



16. “Öğünlerini gün içinde 5-6 kez yiyecek şekilde ayarlamaya çalış. Az ve sık beslen. Üç saatten fazla aç kalma.”



17. “Sabah kalkıldığında 8-12 saatlik açlıktan sonra kanda dolaşan serbest yağ asidi miktarı yüksek ve yağlar yakılmaya hazır halde oluyor. Normalde egzersize başladıktan 18-22 dakika sonra yağ yakımı başlar çünkü büyük yağ depolarının ufak yağ asitleri haline gelmesi için süre geçer. Sabah aç karnına egzersiz yaptığında, serbest yağ asitleri hazır olduğu için daha rahat yağ yakabilirsin.”



18. ”Bütün problemlerini kilolu olmana bağlama ve kilo verince hepsinin düzeleceğine kendini inandırma. Özgüvenini hiçbir zaman kaybetmemelisin.”



19. “Kilonu korumak için ‘hep’ ya da ‘hiç’ mantığından vazgeç. Bunun yerine her şeyden az miktarda yiyip içerek kendini disipline etmeye çalış.”



20. “Besin seçiminde denge yarat. Çok yağlı yemek yediğin bir öğünden sonra aynı gün tekrar yağ tüketmemeye çalış.”



21. “Eğer bir adet çikolata ile yetinemiyorsan, arkasından ekşi bir şey yiyerek çikolata tadını yok et.”



22. “Kilolarına dikkat ettiğini arkadaşlarına söyleme. Böylece odak noktası haline gelmeyip daha rahat davranabilirsin.”



23. “Sıvı tüketmek için kesinlikle susamayı bekleme. İdrarının rengi koyu sarı ise yetersiz su alıyorsun demektir.”



24. “Yemek yedikten sonra tatlıya geçmek için 20 dakika bekle. Bu sürede beyin doyduğunun sinyalini alacaktır. Böylece gereksiz şeker ve yağ almamış olursun.”



Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ender Saraç



Baharda 5N’yi dikkate alarak beslenmenin önemini vurgulayan Ender Saraç, “ne yediğiniz, nasıl pişirdiğiniz, ne ile birlikte, ne zaman ve ne kadar yediğiniz çok önemli” diyor! İşte, Dr. Ender Saraç’ın ve Dr. Gönül Ateşsaçan’ın ilkbaharlık önerileri…



25. “Kıştan çıkarken fazla kalorili gıdalar, az hareket nedeni ile metabolizmamızı yavaşlatır, sonuç olarak yağlanırız. En önemlisi de vücudumuzda toksinler birikir. Bu toksinler, bizi yavaşlatır ve yorgun hissettirir. Bunlardan kurtulmak için hareketlenmelisin.”



26. “Spor yapmaya henüz başlamadıysan, gün içinde kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidebilir, evde 15–20 dakika dans ederek metabolizmanı canlandırabilirsin.”



27. “Kibrit kutusu gibi kavramları bir kenara bırak! Herkesin midesi, kendi iki avucu kadardır. Bu yüzden bir öğünde iki avucun kadar yemek yemelisin.”



28. “Evde veya dışarıda yemek yerken mümkün olduğu kadar basit şekilde beslen. Yani en fazla 3 veya 4 yemek çeşidi olsun.”



29. “Mevsimlere göre beslenmeye özen göster. Yazın sulu ve serin; kışın sıcak ve kuru besinler tüket.”



30. “Tatlandırıcı ve şeker kullanma. Sakız çiğneme.”



31. “Yiyecekleri 30-40 kez çiğne. Çok çiğneyince asidik gıdalar, alkali olurlar ve midede çok az asit oluştururlar. Bu da sindirimi hızlandırır.”



32. “Yemek sırasında su veya başka sıvı tüketme. Bu, sindirimi yavaşlatır.”



33. “Öğün aralarında 10-12 bardak sıcak su tüket. Yemeklerini sakin bir ortamda ve oturarak ye. Ne kadar hızlı yersen, o kadar yavaş hazmedersin. Bu da kilo almana neden olur.”



34. “Hastayken, ateşin varken sulu gıdalar tüket. Duygusal çöküntü yaşıyorsan, kızgın, endişeli veya çok üzüntülü isen, fazla yemek yeme. Çünkü bu sırada sindirim sistemi kapanır; çalışmaz. Yediğin her şey vücudunda kalarak, asit ve toksin üretir.”



35. “Dengeli bir beslenme programı uygulayarak vücudundaki her yarım kilo için 10 kalori almalısın. Buna, günlük aktivite durumuna göre, 400-700 kalori daha eklemelisin. Örneğin 65 kilo olan aktif bir kişinin günlük alması gerekli kalori miktarı 2000 civarında. Bu kişi, haftada bir kilo vermek istediğinde, günlük kalori miktarından 500 kalori daha az beslenmesi yeterli.”