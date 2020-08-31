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Eğitim

3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı

31 Ağustos 2020 20:39

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütüleceğini bildirdi.

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