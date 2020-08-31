3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı

Konya’da bulunan devlet üniversiteleri, Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verdi.

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi aldıkları ortak kararla 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada güz döneminde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin tüm akademik birimlerin katkıları ve Konya İl Pandemi Kurulu’nun şehre dair uyarıları ile farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir planlama yapılmasına gayret edildiği ve içinde bulunulan süreç, Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve YÖK’ün yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.