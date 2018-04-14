3 ülkenin Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepki: #SavaşaHayır

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'da yaptığı iddia edilen kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye yönelik olarak başlatığı operasyona sosyal medyadan hashtag'le tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları #SavaşaHayır hashtag'i ile tepkilerini gösteriyor.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya ve İran'dan 'saldırıların sonuçsuz kalmayacağı' açıklamaları geldi.

Washington’dan gelen açıklamanın ardından Şam’da patlama sesleri duyulurken; Suriye hava savunmasının da aktif olduğu kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları operasyona #SavaşaHayır hashtag'i ile karşı çıktı.

Twitter'dan #SavaşaHayır hashtag'i ile paylaşılan bazı tweet'ler şöyle:

Savaş; kan, yıkım ve gözyaşıdır. Yoksulluk ve sefalettir. Yoksul halklarımızın ve emekçilerin ocaklarına ateşin düşmesi, düşmanlık ve nefretin yükselmesidir. Barış içinde, kardeşçe bir ülke ve dünya için #SavaşaHayır

Bu savaş, ne bizim ne de Suriye halklarının çıkarına değildir, Amerika, İngiltere, Fransa halklarının çıkarına da değildir, hiçbir halkın çıkarına değildir. Savaş, yoksulluktur zamdır açlıktır göçtür hastalıktır sakatlıktır. Çocuk ölümüdür Ana ölümüdür Baba ölümüdür #SavaşaHayır

ABD , İngiltere , Fransa , İsrail ve kandil gecesi vurulan bir Suriye. Biz de bu hamleyi çok başarılı bulmuşuz ilginç. #SavaşaHayır

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur! #SavaşaHayır