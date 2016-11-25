3 ülkeden kaçakçılığa ve teröre karşı ortak merkez

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında göçmen kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele için kurulan Ortak Temas Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Mesut Han'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eğer Suriye'deki soruna kalıcı bir çözüm bulunamazsa hepimizi şiddetli bir şekilde etkisi altına alacak kitlesel göç dalgalarına engel olmak maalesef mümkün olmayacaktır" dedi.



Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında sınır aşan suçlarda bilgi paylaşımı ve mücadelede daha hızlı hareket edilmesini sağlamak için Bulgarisan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda kurulan Ortak Temas Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rumiana Bachvarova ve Yunanistan İçişleri Bakanı vekili Nikolaos Toskas tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Soylu, hem ülkeler hem de küresel güvenlik için önemli bir merkezin hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu merkezin çalışmaları neticesinde, uyuşturucu ticareti, terör, yasa dışı göç, organize suç, diğer suçlarla mücadele etkinliğinin artırılmasına olan inancım tamdır. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da ortak alanlarda çalışılması bu üç ülkenin de, etrafımızdaki coğrafyanın da, dünyanın da menfaatinedir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insan hareketiyle karşı karşıyayız. Eğer Suriye'deki soruna kalıcı bir çözüm bulunamazsa hepimizi şiddetli bir şekilde etkisi altına alacak kitlesel göç dalgalarına da engel olmak maalesef mümkün olmayacaktır. Herkes sorunun çözümü için elinden geleni yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem Suriyeli göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atmamaları, hem de göçmen kaçakçılarına fırsat verilmemesi için tüm tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Aldığımız tedbirler sonucu Ege'de 2015 ekim ayında 7 bin civarında seyreden bu rakamın altını çizmek istiyorum. Günlük ortalama geçişler hali hazırda 70'in altına inmiştir. Bu karşılıklı iş birliği ve Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu ciddiyetin bir neticesidir. Türkiye, Avrupa Birliği ile varılan mutabakatta üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. İdeolojik yaklaşım ve felsefelerle Türkiye'yi bu coğrafyadan başka bir tarafa itmek ve Türkiye'nin, tarihin, medeniyetin tersine akıtılabilmek mümkün değildir. Dönem dönem bazı siyasi kararlar ve ideolojiler dünyaya meydan okurlar, bu meydan okumaları tarihe, coğrafyaya, medeniyete de hiç bir şey kazandırmaz. Bizim sadece siyasiler olarak, toplumlar olarak da birbirimize ihtiyacımız var bu sorumlulukla hareket ediyoruz."



Bulgar Bakan Bachvarova ve Yunanistan İçişleri Bakanı vekili Toskas da, 2015 yılında kararı alınan ve bu yılın mayıs ayında tamamlanan önemli bir merkezi, sınır ülkelerinin katkılarıyla açtıklarını belirttiler.