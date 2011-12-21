3 ülke Türk hava sahasını ihlal etti

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Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'ya ait C-160 tipi bir askeri nakliye uçağı, 20 Aralık'ta Datça Yarımadası'nın güneybatısında Türk hava sahasını 2 dakika süreyle ihlal etti.Aynı tarihte İtalya'yan B-762 tipi bir askeri uçak, Datça Yarımadası'nın güneybatısında Türk hava sahasına 1 dakika süreyle girdi.Yunanistan'a ait uçakların yaptığı ''taciz'' uçuşuna ilişkin bilgi ise şöyle:''Sakız Adası kuzeybatısı Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait M-2000 uçakları tarafından, toplam 4 dakika süre ile 2 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.''Ayrıca, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N. Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları 6 dakika süre ile bir kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulundu.Açıklamada, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan uçaklarının önleme yaptığı da kaydedildi.