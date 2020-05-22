3'ü çocuk 6 kişiyi kezzapla yaralayan kadına verilen 9 yıllık ceza bozuldu

Konya'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap atarak, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy'a, verilen ceza, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yargılamada avukatı olmaması nedeniyle bozuldu.



Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan Saadet Şahin, 17 Eylül 2018 tarihinde işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı.



Bu sırada, daha önceden tartışma yaşadığı karşı komşusu Gülay Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı.



Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi.



Ayrıca çocukları Osman ve Ayşegül’ün elleri ve kolları, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağı yandı.



Apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak vücutlarında kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, tutuklandı.

9 yıllık cezası bozuldu

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci duruşmada tahliye edildi.



Durusoy, geçen 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Gülay Durusoy'a verilen cezayı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.



Daire kararında, sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafi bulunmadığı gibi CMK'nın 156'ncı maddesi gereğince re'sen müdafi görevlendirilmediğini bildirerek, bu nedenle adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Kararda, Gülay Durusoy'un, apartman sakinlerinden mağdur Şeyda Bağbudar'a doğrudan kimyasal madde atmadığı, diğer mağdurlar kimyasal madde atılmasından sonra girdiği ortamda kimyasal maddeye maruz kalarak yaralandığı halde 'olası kast' hükümlerinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi belirtildi.



Gülay Durusoy, bu karar sonrası yeniden yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak. (DHA)