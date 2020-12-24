3'ü çocuk 4 sporcuya cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan antrenör ikinci kez tahliye edildi!

Konya’da 3’ü çocuk 4 sporcuya cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Muay Thai antrenörü Mehmet Ali Acar, 2’nci kez tahliye edildi. Acar’ın cinsel saldırısına maruz kaldığını söyleyen E.A, "18 yaşından küçük olduğumuz için beni dinlemeyen mahkeme, benden daha küçük olan tanığın yalan ifadelerini dinledi" dedi.

Konya 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmada sunulan delilleri dikkate almayan mahkeme, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Acar’ı tekrar tahliye etti.

Duruşma tutanağında tahliye kararı şu ifadelerle yer aldı: "Tutuklu sanık Mehmet Ali ACAR üzerine atılı suçun kapsam ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklamadan beklenen amacın hasıl olması ve suç vasfının değişme ihtimali birlikte değerlendirildiğinde sanığın atılı suçtan tahliyesine oy birliği ile karar verildi."

"Mahkeme 18 yaşından küçük olduğumuz için bizi dinlemiyor"

Birgün gazetesinin haberine göre; Acar’ın cinsel saldırısına maruz kaldığını söyleyen sporculardan E.A, yaptığı açıklamada, "Mahkeme 18 yaşından küçük olduğumuz için bizi dinlemiyor. Mehmet Ali Acar’ın cinsel saldırısına maruz kalan biziz ancak hakim benden daha küçük olan birini tanık olarak dinleyerek bu kişiyi tahliye etti" dedi.

E.A, Acar lehine tanıklık yapan çocuğun Acar tarafından taciz edildiğini ancak şikayetçi olmaktan korktuğunu belirttiği ses kaydının da mahkemeye sunulduğunu ama mahkeme heyetinin kaydı dinlemeden Acar hakkında tahliye kararı verdiğini belirtti.

E.A son olarak "Asla vazgeçmeyeceğim, benim gibi bunu yaşayan tüm kızlar için mücadele edeceğim" dedi.

"İfadeler tek kalemden çıkmış"

Süreci değerlendiren Avukat Gülgün Çetiner ise Acar’ın çocuklardan birine mekik çekme bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğunu belirterek, "Bu olaya şahit olan bir sporcunun ise çocukla sevgili olduğu öne sürülerek şahidin yalan tanıklıkta bulunduğu iddia edildi" dedi.

Çetiner, mahkeme süreci boyunca benzer olayları yaşamış 18 yaş altından küçük birçok çocuğun kendisine ulaştığını fakat korktukları ve aile baskısı sebebiyle şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Son duruşmada tanıkların tek kalemden çıkmış gibi ifade verdiklerinin altını çizen Çetiner, tanıkların 18 yaşından küçük olduğunu belirtti. "En önemli tanık az önce bahsettiğim gibi müvekkilimin ifadesinde geçen, Acar tarafından taciz edilen çocuk” diyen Çetiner, “Babasından korktuğu için şikayetçi olmayacağını söylediği ses kaydı mevcut fakat sunulan ses kaydını henüz mahkeme incelemediği için tanığın ‘Böyle bir olay yok, Mehmet Ali hocam yapmaz ve diğerleri iftira atıyor’ demesiyle mahkeme tahliye kararı verdi" dedi.