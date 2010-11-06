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Dünya

3 TÜRK KORSANLARIN ELİNDE ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 13:51

-3 TÜRK KORSANLARIN ELİNDE ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Bir Yunan şirketine ait Malta bandıralı Olibge gemisinin 15 Gürcü, 3 Türk mürettebatı yardım bekliyor. 7 Eylülde Somalili korsanlar tarafından kaçırılan gemide bulunan 28 yaşındaki Batumlu Temur Varşanidze'nin Ankara'da yaşayan teyzesi İzolda Bolkvadze, korsanların elindeki mürettebatın perişan halde olduğunu ve neredeyse aç susuz bırakıldığını bildirdi. Korsanların kendilerine bir cep telefonu verdiğini ve yeğeni Temur ile zaman zaman bu sayede 2 dakika kadar görüşebildiklerini anlatan Bolkvadze, korsanların fidye istediklerini bildiklerini, ancak miktar hakkında bilgileri bulunmadığını kaydetti. Yunan şirketinden de durum hakkında bilgi alamadıklarını belirten Bolkvadze, mürettebatın akıbeti konusunda çok endişeli olduklarını sözlerine ekledi.

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