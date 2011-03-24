-3 TÜRK FİLMİ LAS PALMAS FİLM FESTİVALİNDE MADRİD (A.A) - 24.03.2011 - Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas Uluslararası Film Festivali'ne Türk filmlerinden gelen talep İspanyolları şaşırttı. 1-9 Nisan tarihleri arasında, bu yıl 12. düzenlenen Las Palmas Uluslararası Film Festivali'nde 3 Türk filmi yarışacak. "Yeni Yönetmenler" kategorisinde yönetmen Seyfi Teoman'ın "Bizim büyük çaresizliğimiz" ve yönetmen Selim Güneş'in "Kar beyaz" filmleri, kısa metrajlı filmler dalında ise yönetmenliği Deniz Durul Metin'in yaptığı "Ben Hatice" adlı filmi festival programında bulunuyor. Festivalin organizasyon sorumlusu olan Luis Mirenda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için bu kadar Türk filminin olması alışık olmadığımız bir şey. Aslında daha fazla başvuru vardı ama elemek zorunda kaldık. Türk filmlerinin bizi neden bu kadar seçtiğini sorduk ama cevabını bulamadık. Biz de şaşırdık" dedi. İspanya'da düzenlenen uluslararası film festivallerinde arasında Las Palmas'ın çok tanınmış olmadığını, bütçelerinin çok olmadığını belirten Mirenda, "Genel olarak İspanya'daki diğer festivallere katılmamış ama yurt dışında başka festivallere giden filmleri seçiyoruz. Türk filmleri hakkında pek bir bilgim yok ama bu yıl katılacak olan Türk filmleri benim hoşuma gitti" açıklamasında bulundu. Mirenda, festival süresince gösterilecek Türk filmleri sayesinde Kanarya Adaları halkının güncel Türk sinemasıyla tanışacağını ifade etti. 1,2 milyon avroluk bütçeye sahip Las Palmas Uluslararası Film Festivali'nde İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Çin, Fransa, Malezya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerinde filmleri gösterilecek. Amerikalı aktör Willem Dafoe ve Fransız aktör Jean-Pierre Leaud'a onur ödülü verilecek olan festivalin açılışını Kanarya Adaları doğumlu olan yönetmen Mateo Gil'in "Blackthorn" adlı filmi yapacak.