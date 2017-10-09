3 turistin öldüğü kazada tur minibüsü şoförü tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde cumartesi günü 3 Alman turistin ölümüne, 11\'inin de yaralanmasına neden olan tur minibüsü kazası ile ilgili gözaltına alınan aracın şoförü 62 yaşındaki Ömer Ayabakan tutuklandı. Ayabakan, ifadesinde minibüsün arka sağ lastiği patladığı için kaza yaptığını iddia ederken, yaralı Alman turistler ise şoförün aşırı hızlı araç kullandığını öne sürdü.

Antalya Havalimanı\'ndan cumartesi günü aldığı Alman turistleri Alanya\'da çeşitli otellere götüren Ömer Ayabakan\'ın yönetimindeki 02 DB 595 plakalı tur minibüsü, Manavgat\'ın Çolaklı Mahallesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak refüjdeki palmiye ağacının üzerine devrildi. Kazada Alman turistler Heike Mendler, Frank Fauth ve Heike Fauth öldü. Minibüste bulunan 11 turist de yaralandı.

ŞOFÖR: ARKA SAĞ TEKER PATLADI

Kaza ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Ömer Ayabakan, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi\'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ömer Ayabakan, minibüste herhangi bir eksiği olmadığını, kontrollerin düzenli yapıldığını, aracı hızlı kullanmadığını, minibüsün arka sağ lastiği patladığı için kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

TURİSTLER BİR KAZA DAHA ATLATTIKLARINI SÖYLEDİ

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza sırasında çok hızlı olduğu ve yolda fren izine rastlanmadığı belirtildi. Jandarma, kazada yaralanan Alman turistlerden durumları iyi olanların ifadelerini aldı. Turistlerden 2\'si minibüs şoförünün çok hızlı araç kullandığını, Antalya Havalimanı\'ndan çıktıktan bir süre sonra bir kaza tehlikesi daha atlattıklarını öne sürüldü. Kaza ardından teste tabi tutulan Ömer Ayabakan\'da alkol tespit edilemediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Gece geç saate kadar süren savcılık sorgusu ardından Ömer Ayabakan, \'Birden fazla insanı taksirle öldürme\' ve \'Birden fazla insanın yaralanmasına neden olma\' suçlarından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayabakan tutuklanarak, Alanya Cezaevi\'ne konuldu.

TURİSTLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan turistlerden 2\'sinin Side Anadolu Hastanesi\'nde, 3\'ünün Bilgi Hastanesi, 3\'ünün Yaşam Hastanesi ve 3\'ünün de Eslem Hastanesi\'nde tedavilerine devam ediliyor. Side Anadolu Hastanesi\'nde tedavi gören turistlerden birinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

ŞOFÖR 2017\'DE 17 KEZ KAZA YAPMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise minibüs şoförünün havanın yağışlı olması nedeniyle ıslak zeminde aracın hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve refüje savrulup ağaca çarptığı belirtildi. Açıklamada, kazaya karışan ve adı belirtilmeyen bir turizm şirketine ait ticari aracın trafik ekiplerince 2016 yılı içerisinde 13 kez, 2017 yılında ise 22 kez denetime tabi tutulduğu kaydedilirken, şöyle denildi:

\"Kazaya sebebiyet veren sürücüye sadece 2017 yılı içerisinde 17 kez kaza yaptığı aynı aracın sürücüsü olarak denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda şahsa 2016- 17 yıllarında 4 kez 51/2-a \'Yasal hız limitlerini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşmak\' maddesinden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 2005- 2017 yılları arasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun muhtelif maddelerini toplam 25 kez ihlal ettiği tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.\"



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