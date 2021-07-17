3 tonluk yüksek gerilim hattı direği otomobilin üstüne devrildi

Sakarya'da yapılan yenileme çalışmaları sırasında 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde devam eden yenileme çalışmaları sırasında 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, bir evin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi.

Kaynarca'nın Konak Mahallesi'nde bulunan Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yüksek gerilim hattı taşımak için başlatılan çalışma kapsamında yenilenmek istenen yüksek gerilim hattının direği, planlandığı yöne devrilmedi.

Direk, bir evin bahçesinde bulunan otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobil ve çevresinde kimsenin olmaması sayesinde olayda yaralanan olmadı.

Devrilen direk vinç yardımıyla kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı. (ANKA)