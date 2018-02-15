 3 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ: CANLI MİDYELER DENİZE DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir kamyonette yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Midyeler Haliç\'ten denize döküldü.

Dün gece 23.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere\'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Kamyonet ve midyeler zabıta ekiplerine teslim edildi. Canlı midyeler bugün Haliç\'ten denize döküldü.

Görüntü Dökümü:

-Kamyonetten görüntü

-Zabıta ekipleri

-Midyelerden görüntü

-Denize dökülmesi

-Detaylar