 3 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ: CANLI MİDYELER DENİZE DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda bir kamyonette yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Midyeler Haliç\'ten denize döküldü.
Dün gece 23.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere\'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Kamyonet ve midyeler zabıta ekiplerine teslim edildi. Canlı midyeler bugün Haliç\'ten denize döküldü.
Görüntü Dökümü:
-Kamyonetten görüntü
-Zabıta ekipleri
-Midyelerden görüntü
-Denize dökülmesi
-Detaylar