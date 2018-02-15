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 3 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ: CANLI MİDYELER DENİZE DÖKÜLDÜ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir kamyonette yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi

15 Şubat 2018 16:17

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda bir kamyonette yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Midyeler Haliç\'ten denize döküldü. 
Dün gece 23.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere\'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında yaklaşık 3 ton canlı midye ele geçirildi. Kamyonet ve midyeler zabıta ekiplerine teslim edildi. Canlı midyeler bugün Haliç\'ten denize döküldü.

Görüntü Dökümü:
-Kamyonetten görüntü
-Zabıta ekipleri
-Midyelerden görüntü
-Denize dökülmesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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