“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”

İSTANBUL, (DHA) -PKK\'lı üç teröristin bulunması halinde ödül vereceğini açıklayan ABD’nin yaklaşımı hakkında konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “ABD, bu zamana kadar Trump’ın uyguladığı reel politik adımlar noktasında, Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önüne alarak geç ama mantıklı bir adım attı” dedi.

ABD’nin terörist başı Murat Karayılan\'ın başına 5 milyon, terörist Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan içinse 3 milyon dolar ödül koymasını değerlendiren ve böyle konularda Amerika’nın içerisinde bulunduğu ortamın önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “Trump’ın seçildiği yıl olan 2016’dan beri uyguladığı dış politika çok eleştirildi. Türkiye nezdinde de ilişkileri dönem dönem sıkıntıya soktu. ABD’nin atmış olduğu bu adım Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli” dedi.

“REALİST POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE MANTIKLI BİR ADIM”

Amerika’nın dış politikası içerisinde, özelikle 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan ve hala devam eden bir yaklaşımı olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yaklaşımda da her şeyden önce kendi topraklarını savunmak ve bu toprakları savunmak için de diğer ülkelerdeki terörist olarak adlandırdığı unsurları bertaraf edebilmek var. Bunu daha önceki yıllarda Soğuk Savaş döneminde, 11 Eylül’den sonra Irak’a yaptıklarında ve İran’a uyguladığı yaptırımlarla da gördük. ABD’nin Trump dönemi dış politikası da bu yapının devamı niteliğinde. Her ülkenin kendi dönemsel politikaları içerisinde uyguladığı doğruları ve yanlışları vardır, Trump dönemi politikalarının da bu özelliği mevcut. Bu yapı Türkiye- ABD ilişkilerine açısından sorun yaratıyordu, geç de olsa bu sorununun ortadan kaldırılması için bir adım atıldı. ABD, bu zamana kadar Trump’ın uyguladığı reel politik adımlar noktasında, Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önüne alarak geç ama mantıklı bir adım attı” dedi.

“TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ OLUMLU YÖNDE ETKİLENECEKTİR”

“Bu durum, Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, “Çünkü Türkiye zaten terör olaylarından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. ABD, Türkiye’nin bu noktada uyguladığı dış politika unsurlarını destekleyici bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’IN POLİTİKASI SINIRLANACAKTIR”

Asıl etkili olacak kısmın, bu uygulamaların, seçim zamanında Trump’ın kendi iç politikasında nasıl geri döneceği konusu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Uluslararası konjoktürün getirdiklerine bakmak lazım. Şu anda Trump’ın reel politikasında yumuşama olacağını düşünmüyorum. Ama ara seçim doğrultusunda temsilciler meclisinde demokratlar çoğunluğu aldılar. Trump artık bütün eylemlerinde ve karar alma mekanizmalarında her iki partiyi de ikna etme durumunda. Bu hem iç politikası hem de dış politikasını belirlerken Trump’ı sınırlayacaktır. Trump, 2016 yılından 2018 yılına kadar yaptığı gibi, kolayca yasa çıkartabilmek ya da politika uygulamak konusunda şans elde edemeyecek gibi gözüküyor.”