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Politika

3 terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist önceki gün Şırnak'ın Silopi, 1 terörist de dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerin

10 Nisan 2009 03:00

Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist önceki gün Şırnak'ın Silopi, 1 terörist de dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde teröristlerce tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneğinin bugün 00.30'da patlamasıyla 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristlere ait 4 adet el bombası, Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde teröristlerce tuzaklanmış 1 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristlerce 10 kilogram TNT, 5 adet el bombası, 3 adet havan mühimmatı ve 2 kilogram amonyum nitrat kullanılarak 4 ayrı bölgeye tuzaklanmış toplam 8 patlayıcı madde düzeneği bulunarak imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde de teröristlere ait 200 kilogram amonyum nitrat, 5 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketi, patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan malzemeler ile 71 kilogram gıda maddesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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