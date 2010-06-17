3 senede 6457 site engellendi

T24 - Türkiye'deki sansürlü site sayısı devlet kurumlarınca yayınlanmıyor. Bu işi üç yıla yakın süredir, vatandaşların da katkısıyla, Engelli Web sitesi yerine getiriyor.



Türkiye’de sansürlenen web sitelerinin sayısı ve listesi, uygulamayı yürüten ve kontrol eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından iki yıla yakın süredir kamuoyuna açıklanmıyor. Dolayısıyla Türkiye’de halen kaç siteye erişim engeli konulduğu bilinmiyor.



Ancak sansür uygulamalarının hız kazandığı son 3 yıldır bu işi ‘fahri’ olarak üstlenen Engelli Web, internet kullanıcılarının rastladığı sansürlü siteleri bildirmeleri yoluyla Türkiye'de sansürün muhasebesini tutuyor.



Siteye gelen engelli site adreslerinin toplamı bugün itibarıyla 6 bin 457. Sitede yer alan bilgilere göre bunların 5 bin 193’ü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, 385’i mahkemelerin, 271’i ise savcılıkların kararıyla kapatılmış. Erişimi engellenen 608 web sitesinin ‘sansür’ ekranındaysa hiç bir bilgi yer almıyor.



Sitede yer alan sansürlü site sayısı, sadece vatandaşlardan gelen yasaklı adreslerin toplanmasından oluştuğu için, gerçek rakamın çok daha fazla olduğu söylenebilir. TİB tarafından geçen ay yayımlanan raporda yasaklı site sayısı verilmezken, bu sitelerin yüzde 70’inin müstehcenlik yüzünden kapatıldığı belitilmişti.



Engelli Web rakamlarına göre yasak kararlarının çoğunda TİB’in imzası var. Dolayısıyla TİB'de yer alan kişilerin, örneğin 40 yaşında bir TC vatandaşına pornografik siteleri yasaklayarak onu ‘kendi kararını alma’ya ehliyetli görmeme ve onun ahlakını onun yerine korumaya çalışma gibi bir durum ortaya çıkıyor.



