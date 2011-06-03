-3. SELİM'İN TAHTINI LOJMANINA TAŞITMIŞ İZMİR (A.A) - 03.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı Müzesi Müdürü Yusuf Benli'nin, 3. Selim'in tahtını lojmanına taşıttığı iddiasıyla ilgili tahkikat yapıldığını belirterek, ''Arkadaşımızın savunması, 'Depoda sıkışıklık vardı. Lojman olarak ayrılmış mekanda da boş odalar vardı, oraya koyalım ve sıkışıklığı rahatlatalım' şeklinde'' dedi. Konak Belediyesinin açtığı İzmir Mask Müzesi'ni ziyaret eden Günay, gazetecilerin sorusu üzerine, Yusuf Benli'nin, Topkapı Müzesi'nden bazı objeleri lojman olarak kullandığı yere taşıtmaya çalıştığına dair iddia bulunduğunu belirtti. Günay, şöyle konuştu: ''Şu anda bir tahkikat yapılıyor. Arkadaşımızın savunması, 'Depoda sıkışıklık vardı. Lojman olarak ayrılmış mekanda da boş odalar vardı, oraya koyalım ve sıkışıklığı rahatlatalım' şeklinde ama hangisi gerçektir, resmi tahkikat başlattık. Ben böyle bir şey yapmış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü daha önce de müze müdürlüğü yapmıştı, kendisiyle ilgili bir şikayet yoktu. Yanlış anlaşılma oldu veya iddia gerçekse elbette yaptırıma uğrar. Bir soruşturma başlattık. Herkesin savunma hakkı var. Onu bir dinleyelim bakalım.'' -DENİZ GEZMİŞ'E ''AH CANIM BENİM''- Bakan Günay, İzmir Mask Müzesi ziyaretinde Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan ve Müze Müdürü Serpil Birsin'den müze ve içindeki objelerle ilgili bilgi aldı. Günay, müzeyi gezerken Deniz Gezmiş maskını gördüğünde ''Ah canım benim'' diyerek maskı bir süre dikkatlice inceledi.