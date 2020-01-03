3 şeker fabrikası, kanserojen olan formalini yasal sınırın üzerinde kullandı

Özelleştirilme süreci, kamu kaynakları ile yapılan fabrikaların çürümeye terk edilmesi ile tartışmaların odağında olan şeker fabrikalarında pancarın bozulmasını önleyici formalin kullanımında yasal sınırların üstünde kullanıldığı orta çıktı. Sayıştay’ın Türkiye Şeker Fabrikaları 2018 Denetim Raporu'na göre kanserojen de olan kimyasal maddeyi Elazığ, Kars ve Kastamonu fabrikaları sınırın üstünde, Alpullu da sınırın hemen altında kullandı.

Rapora göre, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen ancak genel müdürlüğün, ısrarla “Yasal sınırların altında kullanılıyor, şekerde zehir yok” açıklamalarına karşın bazı fabrikaların üretimde zehirli ve kanserojen “formalin” maddesini yasal sınırların üstünde ya da hemen altında kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu fabrikalarda kullanılan madde hem üretim aşamasında çalışanları hem de kullanıcı olarak halkı tehdit ediyor.