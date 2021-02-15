3 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirildiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç, Gaziantep'te çalışan Eczane Teknisyeni Sakine Kılıç ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Fizyoterapist Adem Hacıoğlu'nun Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 372’ye çıktı. Aşılama sürecinin başladığı 2021’in ilk 2 ayında 52 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.