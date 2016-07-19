"3 saat havada bekletilen askerlerin darbeden haberi yoktu; PKK yalanıyla Erdoğan'a suikaste gittiler"

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasının ardından kaldığı otele yönelik düzenlenen saldırıya dair darbeci olduğu belirtilen askerlerin gözaltı ifadeleri ortaya atıldı. “Marmaris’te üst düzey bir PKK yöneticisine operasyon yapacağız” diyen Yüzbaşı Şükrü Eymen'in komutasındaki darbeciler 3 helikopter, silah, mühimmat ve 13 kişilik MAK timi istediği belirtildi. Ayrıca 13 kişilik MAK timinin yaklaşık 3 saat helikopterde bekletilerek darbe girişiminden haberlerinin olmamasının sağlandığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, gözaltına alınan 10 darbecinin ifadelerinde yer aldığı iddia edilen baskın hazırlığı şöyle gelişti:

Darbe girişiminin olduğu gece İstanbul’dan helikopterle hareket eden Özel Kuvvetler’e ait 14 kişilik tim ve 2 SAT komandosu Çiğli 2. Anajet Üssü’ne indi. “Marmaris’te üst düzey bir PKK yöneticisine operasyon yapacağız” diyen Yüzbaşı Şükrü Eymen komutasındaki darbeciler 3 helikopter, silah, mühimmat ve 13 kişilik MAK timi istedi. Üsse daha sonra saldırıya komuta eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş gitti.

28 kişilik ekip ve 4 helikopter

Helikopterler saat 22.00 sıralarında Marmaris’e hareket etmek üzereyken, darbeci askerler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı adresi tam bilmedikleri için beklemeye başladı. Şüphe çekmemek için de “Operasyonun yeri değişti, Ankara’ya gideceğiz” dedi. 13 kişilik MAK timi de yaklaşık 3 saat helikopterde bekletilerek darbe girişiminden haberlerinin olmaması sağlandı. 13 kişilik ekibin üsle iletişimi de kesildi. Erdoğan’ın kaldığı otelin bildirilmesi üzerine 4 helikopter Marmaris’e doğru havalandı.

Darbe girişimini önceden haber alan Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılmıştı. Saat 01.30 sıralarında darbecilerin kullandığı 4 helikopter otele saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 2 polis şehit düşerken, 9 polis memuru da yaralandı. Otel saldırısına İzmir’den katılan 13 darbeci tutuklanırken, ormanlık alana kaçan 2 SAT komandosu önceki gün teslim oldu. Tümgeneral Sönmezateş dün Ankara’da yakalandı. İstanbul’dan giden 14 askerin arandığı belirtildi. İhanetin başındaki Sönmeztaş’ın “Gerekirse ölün ama Cumhurbaşkanı’nı Ankara’ya götürün” talimatı verdiği öğrenildi.