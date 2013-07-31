3 saat biçerdöverin altında kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin altında kalan sürücü, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Koray Rahan'ın (27) kullandığı biçerdöver, Feke-Kozan Karayolu Düzağaç köyü Sulahan mevkisinde, yürütücü kayışının kopması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Rahan, devrilen biçerdöverin altında sıkışarak ağır yaralandı.

Rahan, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkartılamadı.

Ekipler, biçerdöveri olay yerine çağrılan 2 vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kaldırarak sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahan, tedavi altına alındı.

Çalışmalar nedeniyle trafiğe kapanan Kozan-Feke karayolu, biçerdöverin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.