3. Ramses cinayet kurbanıymış

"British Medical Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, III. Ramses'in mumyasının CT taramasında firavunun boğazında ölümcül bir kesiğe rastlandı. İtalya'daki Mumyalar ve Buz Adamlar Enstitüsü'nden paleopatolog Dr. Albert Zink, III. Ramses'in mumyası ile Krallar Vadisi yakınlarındaki bir mezarda bulunan ve III. Ramses'in oğlu Prens Pentavere'ye ait olduğu sanılan bir cesedi incelediklerini söyledi.

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde saklanan cesetleri CT taraması ile incelediklerini ve DNA testi yaptıklarını ifade eden Zink, CT taramasının III. Ramses'in gırtlağının hemen altında 7 santimetre uzunluğunda derin bir kesik olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ancak keskin bir bıçağın açabileceği bu kesiğin, kurbanın birkaç dakika içinde ölümüne yol açacağı belirtildi.

III. Ramses'in mumyasının daha önce de incelendiğini, hatta röntgeninin çekildiğini, ancak olağandışı herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade eden Dr. Zink, "CT taraması, daha önce keşfedilmemiş kesiği ortaya çıkarmamıza yardımcı oldu. Prens Pentavere'ye ait olduğu sanılan mumyanın boynunda da olağandışı izlere rastladık. Bu kişinin asıldığını ya da boğularak öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi.

Dr. Zink, III. Ramses'in boğazındaki kesiğin içine yerleştirilmiş bir "Horus'un Gözü" tılsımı bulduklarını kaydetti. Horus'un Gözü, antik Mısır'da Güneş tanrısı Horus'un gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç alemindeki her niyet ile yeryüzü üzerindeki her şeyin tanrı tarafından bilindiğini simgeliyordu.

Öldüğünde 18 yaşlarında olduğu sanılan ceset üzerinde yapılan DNA testlerinin bu kişinin III. Ramses'in akrabası olduğunu doğruladığına işaret eden Zink, "Bu iki kişinin aynı Y kromozomunu paylaştıklarını belirledik. Bu da bir baba ile oğluna işaret ediyor. Mumyanın çok büyük bir olasılıkla Prens Pentavere'ye ait olduğunu sanıyoruz" dedi.

Prens Pentavere'nin cesedinin diğer kraliyet ailesi mensuplarının aksine temizlenmemiş keçi derisiyle sarıldığını belirten Dr. Zink, keçi derisinin ruhun diğer dünyada cezalandırılması için uygulanan bir gelenek olabileceğine dikkati çekti.

20. hanedanın ikinci firavunu olan III. Ramses'in ölüm nedeniyle ilgili çok çeşitli iddialar ileri sürülmüştü. Turin Papirüsü gibi antik belgeler, M.Ö. 1155'te sarayın hareminde bulunan kişilerin III. Ramses'i öldürmeye çalıştığını yazıyordu. Ancak belgelerde suikast girişiminin başarılı olup olmadığı belirtilmiyordu.

Turin Papirüsü, firavunun bilinen iki eşinden biri olan Tiye ve veliaht prens Pentavere'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin suikast girişimiyle ilgili olarak yargılandığını ve çeşitli cezalara çarptırıldığına işaret ediyor. Papirüsü göre, babasına karşı ayaklanma başlatan Prens Pentavere, daha sonra intihar etmiş.