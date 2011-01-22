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Spor

3 PUAN ES

22 Ocak 2011 21:15

-3 PUAN ES-ES'İN ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'a 1-0 yenildi. 54. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı serbest atışta yapılan verkaçla topa en son dokunan Burhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 57. dakikada ceza yayı üzerinde toplu buluşan Sezer'in sert şutunda kaleci Serdar meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. 71. dakikada topu rakibinden kapan Yasin önündeki rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak defans elemanlarından geri döndü. Karşılaşma, Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Barış Şimşek x, İsmail Köse x, Serdar Diyadin x Gençlerbirliği: Serdar x, Aykut xx, Burak x (Dk. 89 Soner ?), Kulusic x, Murat x, Hurşut x (Dk. 56 Serkan x), Cem Can xx, Azofeifa xx, Yasin x, Mununga x (Dk. 77 Erdal x), Zec x Eskişehirspor: Ivesa x, Sezgin x, Sadigov xx, Olivera xx, Volkan xx, Gomes xxx, Burhan xxx (Dk. 69 Doğa x), Tello x (Dk. 82 Serdar x), Sezer xx, Erkan xx, Batuhan x (Dk. 59 Ümit Karan x) Gol: Dk. 54 Burhan (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 46 Hurşut, Dk. 54 Aykut, Dk. 55 Serdar (Gençlerbirliği), Dk. 61 Volkan, Dk. 80 Erkan (Eskişehirspor) Kırmızı kart: 90+3 Azofeifa (Gençlerbirliği)

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