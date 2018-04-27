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3 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir'in de bulunduğu 3 teröristin ölü ele geçirildiği Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi

27 Nisan 2018 15:29

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, aralarında terör örgütü PKK\'nın sözde Ördekli bölge sorumlusu \'Şahan\' kod adlı Menderes Demir\'in de bulunduğu 3 teröristin ölü ele geçirildiği Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.
Hakkari Valiliği\'nin jandarma ekiplerinin Ördekli ve Kaymaklı bölgelerinde yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.04.2018 günü İlimiz Merkez Ördekli köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 139 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 118  AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 el bombası, 1 araç telsizi, 21 metre kablo, 1 fotoğraf makinası, 1 radyo, 1 PMP player, 1 sırt çantası, 3 uyku tulumu, 1 panço, 4 poşu, 3 met, 2 mont ve 2 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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