3 pilottan biri uçuş sırasında uyuyor!

"Pilot Yorgunluğu Barometresi" adlı bir araştırmada, Avrupa çapında 6 binden fazla pilota mesai sırasında ne kadar yoruldukları ile ilgili sorular soruldu. Yapılan araştırmanın sonucunda üç pilottan birinin uçuş sırasında en az bir kere kokpitte uyuduğu belirlendi.

Avrupalı pilotlar birliği European Cockpit Association'un (ECA), pilotların mesai sırasında ne kadar yorulduklarını ölçmek için yaptıkları araştırmada, İngiltere’de pilotların yüzde 43’ü, Danimarka’da yüzde 50’si, Norveç'te yüzde 53'ü ve İsveç’te yüzde 54'ü uçuş sırasında en az bir kez istemeyerek uyuduğu ortaya çıktı.

En ilginç sonuç ise İngiltere’den geldi. İngiltere’de pilotların üçte biri uyandıkları sırada meslektaşlarını da uyur halde bulduklarını ifade etti.



Uçuş sırasında hatalar



Pilotların, uzun süreli görevler, havalimanında bekleyerek geçen süreler, gece uçuşları nedeniyle uzun süre uykusuz kaldığı belirtildi.

Almanya’da her beş pilottan dördünün aşırı yorgunluktan dolayı uçuş sırasında hatalar yaptığı ifade edildi. İsveç’te bu oranın yüzde 71, Norveç’te ise yüzde 79 olduğu kaydedildi.

Ankete katılan pilotların yüzde 50’sinden fazlası yorgunluğun uçuş performansını etkilediğini vurguladı. Her beş pilottan dördü de yorgunlukla kokpitte başa çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Disiplin cezası almamak için aşırı yorgun pilotların, yüzde 70 ila yüzde 80’inin uçamayacak durumda olduğunu rapor etmediği kaydedildi.

Araştırma kapsamında pilotların uzun süreli görevler, havalimanında bekleyerek geçen süreler, gece uçuşları, parçalı çalışma planları nedeniyle uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

(Deutsche Welle Türkçe)